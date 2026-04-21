Les compagnies aériennes renforcent leur offre pour la saison estivale en Espagne

Les transporteurs aériens opérant en Espagne ont prévu d’augmenter leurs capacités pour l’été 2026, avec une hausse de 6% du nombre de sièges proposés entre avril et octobre, selon les données de leur association professionnelle.

Au total, près de 260 millions de places seront mises sur le marché, portées par une demande touristique toujours soutenue vers la destination Espagne, notamment sur fond de redéploiement des flux depuis certaines zones géopolitiquement instables.

Le littoral en première ligne de la croissance

Les régions côtières concentrent l’essentiel de cette progression, avec des augmentations marquées à Alicante et en Andalousie, tandis que les grands hubs de Madrid et Barcelone enregistrent également une dynamique positive.

En dépit de ces perspectives encourageantes, les professionnels du secteur demeurent vigilants face aux incertitudes liées à l’inflation et aux tensions internationales. Les compagnies espagnoles semblent toutefois relativement à l’abri sur le plan énergétique, une part importante de leur approvisionnement en carburant étant assurée localement.

Malgré ces perspectives favorables, les acteurs du secteur restent attentifs aux incertitudes liées à l’inflation et aux tensions internationales. Les compagnies espagnoles apparaissent toutefois relativement protégées sur le plan énergétique, une large part de leur approvisionnement en carburant étant assurée localement.