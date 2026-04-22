Trump prolonge le cessez-le-feu avec l’Iran malgré des négociations encore incertaines

Le président américain Donald Trump a annoncé la prolongation du cessez-le-feu avec l’Iran, afin de laisser davantage de temps aux négociations de paix. Une décision qui intervient alors que l’issue des discussions reste incertaine et que les positions des parties impliquées demeurent floues.

Selon Washington, cette prolongation répond à une demande du Pakistan, qui joue un rôle de médiateur dans les pourparlers. Des discussions ont notamment été organisées à Islamabad pour tenter de mettre fin à un conflit qui dure depuis plusieurs semaines et a déjà fait des milliers de victimes.

Toutefois, il n’est pas encore clair si l’Iran et Israël accepteront cette prolongation. Les États-Unis restent engagés aux côtés de leur allié israélien, tout en cherchant à ouvrir une voie diplomatique pour sortir de la crise.

Malgré la trêve, la pression militaire ne disparaît pas complètement. La marine américaine maintient notamment un blocus des ports iraniens, signe que les tensions restent élevées et que le cessez-le-feu demeure fragile.

Dans son annonce, Donald Trump a indiqué que les opérations offensives américaines seraient suspendues le temps que les parties élaborent une proposition commune et que les négociations aboutissent « d’une manière ou d’une autre ».

Cette situation reflète un équilibre précaire entre diplomatie et confrontation, alors que la communauté internationale observe avec prudence l’évolution de ce conflit aux implications régionales et mondiales majeures.