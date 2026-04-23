Le prince Harry en visite surprise à Kiev pour afficher son soutien à l’Ukraine

Le Prince Harry a effectué jeudi une visite surprise à Kiev, marquant un geste fort de soutien à l’Ukraine, engagée dans un conflit avec la Russie depuis plus de cinq ans. Le duc de Sussex est arrivé tôt dans la matinée à la gare de la capitale ukrainienne, où il a déclaré : « C’est bon d’être de retour en Ukraine ».

Ce déplacement s’inscrit dans un contexte international tendu, alors que l’attention mondiale se concentre largement sur la guerre au Moyen-Orient. Par sa présence, le prince Harry entend rappeler l’importance du conflit ukrainien sur la scène internationale et le soutien continu dont le pays bénéficie.

Au cours de cette visite de deux jours, il doit notamment participer à une conférence consacrée à la sécurité. Il a salué la résistance ukrainienne, affirmant que le pays « défend avec courage et succès le flanc oriental de l’Europe », soulignant ainsi l’enjeu stratégique du conflit pour le continent.

Le prince Harry prévoit également de se rendre auprès de l’organisation HALO Trust, spécialisée dans le déminage humanitaire et historiquement soutenue par sa mère, la princesse Diana. Cette visite s’inscrit dans la continuité de son engagement pour les causes humanitaires.

Par ailleurs, il doit rencontrer des participants ukrainiens des Invictus Games, une initiative qu’il a fondée pour accompagner la reconstruction physique et psychologique des vétérans blessés à travers le sport.

Le fils cadet du roi Charles III s’est déjà rendu à deux reprises en Ukraine l’année précédente. Cette nouvelle visite témoigne de son implication personnelle et durable en faveur du pays, à un moment où la guerre continue de peser lourdement sur la population et les infrastructures.