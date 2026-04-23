Corée du Nord et Russie : un nouveau pont stratégique bientôt inauguré pour renforcer leur alliance

La Corée du Nord et la Russie s’apprêtent à franchir une nouvelle étape dans leur rapprochement avec l’ouverture imminente d’un pont routier reliant les deux pays, selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Cette infrastructure, en construction depuis environ un an, doit traverser le fleuve Tumen et symbolise un renforcement concret des liens bilatéraux.

Présenté comme une « initiative importante », le projet vise à stimuler la coopération entre Pyongyang et Moscou, notamment dans les domaines du tourisme, du commerce et de la circulation des personnes. KCNA insiste sur le rôle stratégique de ce pont, appelé à devenir un axe clé pour les échanges entre les deux voisins.

Long de 850 mètres, l’ouvrage sera connecté au réseau autoroutier russe, facilitant ainsi les déplacements transfrontaliers. Sa construction avait été actée lors de la visite du président russe Vladimir Poutine en Corée du Nord en 2024, marquant un tournant dans les relations entre les deux pays.

Selon des informations relayées par des sources russes, une cérémonie a récemment été organisée pour marquer l’achèvement du pont. D’après l’ambassade de Russie, l’infrastructure devrait être officiellement terminée d’ici le 19 juin, laissant entrevoir une mise en service rapide.

Ce projet s’inscrit dans un contexte plus large de reprise des échanges régionaux. La Chine a en effet récemment rétabli son service ferroviaire transfrontalier avec la Corée du Nord, interrompu depuis six ans, signe d’un regain d’activité économique et diplomatique dans la région.

Alors que la Corée du Nord reste fortement isolée sur la scène internationale, ce nouveau pont pourrait jouer un rôle clé dans son ouverture économique limitée, tout en consolidant son partenariat stratégique avec la Russie dans un contexte géopolitique tendu.