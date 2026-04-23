Blocus et tensions extrêmes : les États-Unis interceptent des pétroliers iraniens, le détroit d’Ormuz paralysé

Les forces américaines ont intercepté au moins trois pétroliers battant pavillon iranien dans les eaux asiatiques, dans le cadre du blocus maritime imposé à l’Iran, selon des sources maritimes et sécuritaires. Ces navires ont été déroutés alors qu’ils se trouvaient à proximité de l’Inde, de la Malaisie et du Sri Lanka, illustrant une intensification des opérations navales dans la région.

D’après ces sources, Washington a également ordonné à 29 navires de faire demi-tour ou de regagner leurs ports d’attache. Cette stratégie vise à restreindre drastiquement les exportations iraniennes, alors que les tensions militaires avec Téhéran se poursuivent depuis près de deux mois dans le cadre d’un conflit impliquant également Israël.

La situation est particulièrement critique dans le détroit d’Ormuz, passage stratégique à l’entrée du golfe Persique, où le trafic maritime est désormais presque totalement paralysé. L’Iran a, de son côté, riposté en ouvrant le feu sur plusieurs navires et en interceptant deux porte-conteneurs qui tentaient de quitter la zone.

Ces actions marquent une escalade significative dans le conflit. Les forces américaines ont récemment arraisonné un cargo ainsi qu’un pétrolier iranien, tandis que Téhéran revendique ses premières saisies de navires depuis le début des hostilités. Les affrontements indirects en mer se multiplient, alimentant un climat d’instabilité croissante.

Les conséquences économiques de cette crise se font déjà sentir à l’échelle mondiale. La fermeture de facto du détroit d’Ormuz perturbe l’acheminement d’environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz, faisant craindre une crise énergétique majeure.

Malgré l’existence d’un cessez-le-feu fragile, les négociations de paix semblent dans l’impasse. L’escalade maritime entre les États-Unis et l’Iran complique davantage toute tentative de désescalade, laissant planer le risque d’un embrasement plus large dans une région déjà hautement stratégique.