Poutine pose ses conditions : une rencontre avec Zelensky uniquement pour conclure la paix

Le président russe Vladimir Putin ne rencontrera son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky que dans un cadre strictement défini : celui de la finalisation d’accords sur le conflit en cours. C’est ce qu’a affirmé le Kremlin, précisant que toute rencontre au sommet ne pourrait intervenir qu’au terme de négociations déjà abouties.

Cette position a été exprimée par le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, lors d’une intervention à la télévision d’État, relayée par les agences de presse russes. Selon lui, une telle réunion entre les deux dirigeants ne saurait être envisagée comme un point de départ des discussions, mais uniquement comme une étape finale destinée à entériner des accords déjà négociés.

Ces déclarations interviennent alors que l’Ukraine tente de relancer le dialogue diplomatique. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a indiqué que Kiev avait sollicité la Turquie pour accueillir une rencontre entre les deux présidents, dans l’espoir de raviver les pourparlers de paix.

La réponse du Kremlin souligne toutefois l’écart persistant entre les deux camps quant aux modalités d’une éventuelle négociation. Moscou semble vouloir conditionner toute rencontre de haut niveau à des avancées préalables substantielles, là où Kiev cherche à initier un dialogue direct pour débloquer la situation.

Depuis le début du conflit, les tentatives de médiation se sont multipliées sans aboutir à un accord durable. Plusieurs pays, dont la Turquie, ont proposé d’accueillir des discussions, mais les divergences sur les conditions de négociation continuent de freiner toute avancée significative.

Dans ce contexte, la perspective d’un face-à-face entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky reste incertaine. Les déclarations du Kremlin laissent entendre qu’un tel sommet ne pourra avoir lieu qu’une fois les grandes lignes d’un accord déjà définies, repoussant encore la possibilité d’un dialogue direct entre les deux dirigeants.