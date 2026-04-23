Fusillade à Teotihuacan : les pyramides rouvrent sous haute sécurité après un drame qui choque le Mexique

Le site archéologique de Teotihuacan a rouvert ses portes sous forte surveillance policière, deux jours après une fusillade qui a coûté la vie à une touriste canadienne et fait plusieurs blessés. L’attaque, survenue près de la Pyramide de la Lune, a profondément marqué ce lieu emblématique, habituellement synonyme d’afflux touristique et de tranquillité.

Lundi, un homme armé a ouvert le feu sur des visiteurs avant de se donner la mort, selon les autorités. Treize personnes ont été blessées lors de l’attaque, un événement rare dans ce site considéré comme l’un des plus sûrs et fréquentés du pays. L’incident s’est produit à proximité de la Pyramide de la Lune, dont l’accès reste suspendu pour des raisons de sécurité.

À la réouverture mercredi, le dispositif sécuritaire a été considérablement renforcé. Environ 40 membres de la Garde nationale ont été déployés en appui des forces locales, aux côtés de la police municipale et de celle de Mexico. Équipés de casques, de gilets pare-balles et circulant à bord de véhicules armés, les agents patrouillent dans et autour du site.

Malgré cette reprise, la fréquentation reste en baisse. Moins de visiteurs que d’habitude ont été observés, signe d’une inquiétude persistante après cette attaque. Ce vaste complexe de pyramides et de temples attire habituellement un grand nombre de touristes, avec près de 1,8 million de visiteurs recensés l’an dernier.

La fusillade a ravivé les débats sur la sécurité des sites culturels au Mexique, alors que le pays s’apprête à coorganiser la Coupe du monde de football. Les autorités sont désormais sous pression pour garantir la protection des visiteurs dans les zones touristiques majeures.

Ce drame inédit dans un lieu aussi symbolique souligne les défis sécuritaires auxquels le Mexique reste confronté, même dans ses destinations les plus prisées à l’international.