Après une attaque ukrainienne, un incendie ravage une raffinerie russe et dégrade fortement la qualité de l’air

Un important incendie continue de ravager la raffinerie de pétrole de Touapsé, sur la mer Noire, plusieurs jours après une attaque de drone attribuée à l’Ukraine. Selon les autorités russes, les flammes, toujours actives pour le troisième jour consécutif, ont entraîné une nette détérioration de la qualité de l’air dans cette ville du sud du pays.

D’après les informations communiquées mercredi par le quartier général de la région de Krasnodar, l’incendie s’est déclaré après une frappe visant le terminal maritime de la raffinerie. Les autorités locales évoquent une attaque menée par « le régime de Kiev », tandis que l’armée ukrainienne affirme avoir touché des réservoirs de stockage, provoquant l’embrasement du site.

Face à l’ampleur du sinistre, d’importants moyens ont été déployés. Au total, 276 pompiers et 77 véhicules sont mobilisés pour tenter de maîtriser les flammes, qui persistent malgré plusieurs jours d’intervention. Les opérations de secours se poursuivent dans des conditions jugées difficiles.

L’incendie a également des conséquences environnementales visibles. Les autorités indiquent que des résidus issus de la combustion, mêlés aux précipitations, ont formé un « revêtement noir » dans les zones proches du terminal, accentuant les inquiétudes liées à la pollution de l’air et aux retombées toxiques.

Selon deux sources industrielles, la raffinerie de Touapsé, qui exporte l’essentiel de sa production, a suspendu ses activités après l’attaque survenue le 16 avril. Cette interruption pourrait avoir des répercussions économiques, notamment sur les flux d’exportation de produits pétroliers russes.

Cet épisode s’inscrit dans une série d’attaques visant des infrastructures énergétiques en Russie depuis le début du conflit avec l’Ukraine. Il illustre une nouvelle fois l’extension des hostilités au-delà du front, avec des impacts croissants sur les installations stratégiques et les populations locales.