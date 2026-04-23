Le chef de la Marine américaine brutalement écarté en pleine crise militaire

Le secrétaire à la Marine des États-Unis, John Phelan, a été limogé avec effet immédiat, selon des sources proches du dossier, dans un contexte de tensions internes au Pentagone et de situation militaire sensible. Cette décision, confirmée par un bref communiqué officiel, marque un nouvel épisode de remaniement au sommet de l’appareil de défense américain.

Le Pentagon a annoncé son départ sans en préciser les raisons, ni indiquer s’il s’agissait d’une démission ou d’un renvoi. Toutefois, plusieurs sources évoquent un limogeage, sur fond de désaccords stratégiques et de critiques concernant la gestion de dossiers clés.

Selon ces mêmes sources, John Phelan aurait été sanctionné notamment pour sa lenteur à mettre en œuvre des réformes destinées à accélérer la construction navale américaine. Il aurait également entretenu des relations tendues avec plusieurs hauts responsables militaires, ce qui aurait fragilisé sa position au sein de l’administration.

Ce départ intervient alors que le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a déjà procédé ces dernières semaines à plusieurs évictions au sein des forces armées, dont celle du plus haut gradé de l’armée de terre. Ces changements successifs traduisent une volonté de reprendre la main sur la stratégie militaire en cours.

Le limogeage de Phelan survient dans un contexte particulièrement tendu, marqué notamment par un blocus naval américain visant l’Iran. Cette situation renforce la sensibilité des décisions prises au sein du Pentagone et souligne les enjeux stratégiques auxquels est confrontée la marine américaine.

Aucune information n’a pour l’heure été communiquée concernant son successeur, ni sur les prochaines orientations que pourrait prendre la politique navale des États-Unis. Ce départ soudain alimente néanmoins les interrogations sur la stabilité du commandement militaire américain en période de crise.