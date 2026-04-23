— L’OL condamné à verser 20,8 millions d’euros à Botafogo par le tribunal régional de Rio

Botafogo a obtenu une première décision favorable dans le litige qui l’oppose à l’Olympique lyonnais. Selon un dirigeant du club brésilien ayant requis l’anonymat, un juge a condamné l’OL à verser 122 millions de réais, soit environ 20,8 millions d’euros, dans le cadre d’une procédure lancée pour récupérer des dettes impayées.

Le 4 avril, Botafogo avait confirmé avoir déposé plainte contre Lyon pour le recouvrement de sommes qu’il évalue à plus de 125 millions d’euros. Le club brésilien affirme que les montants réclamés correspondent à des prêts accordés à l’OL à l’époque où les deux clubs étaient sous le contrôle de John Textor, au sein de la structure Eagle Football Holdings Bidco.

Trois jours pour contester

Cette première décision porte donc sur une partie des sommes réclamées. D’après un document judiciaire, la décision a été notifiée mardi au club français par la justice brésilienne. À compter de cette notification, l’Olympique lyonnais dispose d’un délai de trois jours pour faire appel.

Le même document précise également que Lyon peut demander un aménagement du paiement. Le club français a la possibilité d’effectuer un premier versement correspondant à 30% du montant fixé, puis de régler le reste en six mensualités.

Une procédure distincte pour restructurer Botafogo

En parallèle de cette action contre l’OL, Botafogo a annoncé mercredi avoir saisi la justice afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire. Dans son communiqué, le club explique vouloir engager une restructuration financière. Il demande notamment la suspension temporaire des droits de vote d’Eagle en tant qu’actionnaire majoritaire, en l’accusant de faire obstacle à l’entrée de nouveaux capitaux dans le club.

Botafogo, qui fait état de difficultés financières, lie cette démarche à sa situation économique actuelle et à la nécessité de réorganiser son fonctionnement financier. Cette procédure est distincte de celle engagée contre l’Olympique lyonnais, mais elle intervient dans le même contexte de tensions autour de la gestion du club et de ses liens avec Eagle.

Textor n’est plus aux commandes

John Textor, qui contrôlait auparavant les deux clubs via Eagle Football Holdings Bidco, n’est plus en fonction à la tête de l’OL. Il a été remplacé en juin 2025 par l’homme d’affaires américaine Michele Kang. Il a également été écarté fin janvier de toutes fonctions opérationnelles au sein d’Eagle Bidco.

À ce stade, la décision évoquée par Botafogo constitue une première étape judiciaire dans ce dossier. Elle concerne un montant précis de 122 millions de réais, alors que la plainte déposée début avril porte, elle, sur plus de 125 millions d’euros de dettes impayées réclamées par le club brésilien.