Besançon : un détenu retrouvé mort dans sa cellule du quartier disciplinaire

Un homme de 25 ans incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon a été retrouvé sans vie dans sa cellule, mardi en fin de soirée. Le corps du détenu a été découvert lors d’une ronde de surveillance aux alentours de 22 heures, alors qu’il se trouvait seul dans une cellule du quartier disciplinaire.

Selon les premières constatations, la piste du suicide est privilégiée par les autorités. Le jeune homme, placé en détention provisoire, était poursuivi dans une affaire d’extorsion liée à une procédure judiciaire ouverte à Belfort.

Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances

Le parquet a annoncé l’ouverture d’investigations afin de préciser les conditions exactes du drame. Une autopsie doit notamment être réalisée pour confirmer les causes du décès et écarter toute autre hypothèse.

Ce nouveau décès en milieu carcéral intervient dans un contexte régulièrement marqué par des interrogations sur les conditions de détention et la prise en charge des détenus, en particulier au sein des quartiers disciplinaires où l’isolement est renforcé.