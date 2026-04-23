Erdogan relance la médiation : la Turquie veut réunir Russie et Ukraine autour d’une même table

La Turquie intensifie ses efforts diplomatiques pour tenter de relancer les négociations entre la Russie et l’Ukraine. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé sa volonté de réunir les dirigeants des deux pays, lors d’un entretien à Ankara avec le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte.

Selon la présidence turque, Ankara cherche activement à rétablir un dialogue direct entre Moscou et Kiev, dans l’espoir de relancer des pourparlers de paix à l’arrêt depuis plusieurs mois. La Turquie, qui entretient des relations à la fois avec la Russie et l’Ukraine, se positionne une nouvelle fois comme médiateur clé dans ce conflit.

Cette initiative intervient alors que l’Ukraine a récemment sollicité la Turquie pour accueillir une rencontre au plus haut niveau entre les deux camps. Kiev espère ainsi créer une dynamique politique capable de débloquer les discussions et d’ouvrir la voie à une désescalade.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022, Ankara a tenté à plusieurs reprises de jouer un rôle d’intermédiaire, notamment en facilitant certains accords ponctuels. Sa position géopolitique et ses liens avec les deux parties lui confèrent une capacité unique à dialoguer avec chacun des protagonistes.

Cependant, les obstacles restent nombreux. Les divergences sur les conditions préalables à toute négociation, ainsi que la poursuite des hostilités sur le terrain, compliquent les efforts diplomatiques. Moscou et Kiev continuent d’afficher des positions éloignées quant aux modalités d’un éventuel accord.

Malgré ces tensions, la Turquie semble déterminée à poursuivre ses initiatives de médiation. En tentant de rapprocher les positions et de favoriser une rencontre entre dirigeants, Ankara espère raviver une perspective de dialogue dans un conflit qui s’enlise depuis plus de quatre ans.