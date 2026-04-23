— Lamine Yamal blessé : la presse espagnole s’alarme à quelques semaines de la Coupe du monde 2026

L’inquiétude a brutalement pris le dessus sur le soulagement au FC Barcelone. Mercredi, le club catalan a certes battu le Celta Vigo 1-0 et consolidé sa première place en Liga avec neuf points d’avance sur le Real Madrid à six journées de la fin, mais la sortie de Lamine Yamal a changé la tonalité de la soirée. Auteur du seul but du match sur penalty, le jeune ailier espagnol a quitté la pelouse en boitant, touché à l’arrière de la jambe gauche, quelques instants après avoir donné l’avantage aux siens.

Une victoire du Barça éclipsée par la blessure de Lamine Yamal

Sur le plan comptable, le FC Barcelone a réalisé une excellente opération dans la course au titre. L’équipe dirigée par Hansi Flick a su préserver son court avantage face au Celta Vigo et renforcer sa position en tête du championnat. Mais ce succès a été immédiatement relégué au second plan par la blessure de Lamine Yamal, dont l’importance dans le dispositif offensif barcelonais ne cesse de grandir au fil de la saison. Après avoir transformé le penalty décisif, Lamine Yamal a ressenti une douleur musculaire et a dû céder sa place avant la pause, sous le regard inquiet du banc catalan.

L’image a marqué les observateurs en Espagne. À peine le coup de sifflet final donné, les premières analyses de la presse espagnole ont laissé place à une vraie nervosité autour de l’état physique du joueur de 18 ans, attendu comme l’un des grands visages de la sélection espagnole lors du Mondial 2026.

Fin de saison pour Lamine Yamal

Au lendemain du match, le verdict est tombé, et les premières craintes de la presse espagnole confirmées : Lamine Yamal est officiellement forfait pour la fin de la saison. Mais pas pour la Coupe du monde…

L’inquiétude reste donc très grande en Espagne. Lamine Yamal est l’un des joueurs les plus attendus de la Roja sur la scène internationale. Et à cette heure-ci, rien ne dit qu’il sera rétabli ou en pleine possession de ses moyens pour le Mondial…