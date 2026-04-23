Hommage national : Catherine Vautrin salue le sacrifice du soldat Florian Montorio tué au Liban

Un hommage national a été rendu à Montauban au sergent-chef Florian Montorio, tué au Liban lors d’une embuscade visant des Casques bleus. Âgé de 40 ans, ce militaire du 17e régiment du génie parachutiste a été honoré lors d’une cérémonie empreinte d’émotion, en présence notamment de la ministre des Armées Catherine Vautrin.

Dans son discours, la ministre a salué un soldat engagé « partout où il a servi », rappelant qu’il avait été « touché par un tir direct » avant de succomber. « Il est tombé en servant la France jusqu’à son dernier souffle », a-t-elle déclaré, rendant hommage à son courage et à son dévouement.

La cérémonie intervient dans un contexte particulièrement lourd, marqué par la mort de plusieurs militaires français depuis le début du conflit régional. Un autre soldat, Anicet Girardin, blessé dans la même attaque, a également succombé à ses blessures, portant à trois le nombre de victimes françaises.

Au-delà de la cérémonie officielle, la ville de Montauban s’est mobilisée pour honorer la mémoire du militaire. Une marche silencieuse et une messe ont été organisées, témoignant de l’émotion profonde d’une population étroitement liée à la présence militaire locale.