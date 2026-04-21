Immigration : Bruno Retailleau veut isoler l’Espagne après la régularisation massive de migrants

Le ton monte sur la question migratoire en Europe. Le président des Républicains Bruno Retailleau s’en est vivement pris à la politique du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, après l’annonce de la régularisation de près de 500.000 sans-papiers. Une décision qu’il juge « contraire à l’esprit européen ».

Invité sur LCI, Bruno Retailleau a affirmé vouloir « mettre l’Espagne au ban des nations européennes », estimant que cette mesure pourrait avoir des répercussions directes sur la France. Selon lui, ces migrants régularisés pourraient ensuite franchir les frontières pour s’installer dans l’Hexagone.

Le candidat à la présidentielle plaide également pour un rétablissement des contrôles aux frontières, qu’il considère comme légitime en cas de crise migratoire. Il affirme pouvoir s’appuyer sur une dynamique européenne plus ferme en matière d’immigration, soulignant que plusieurs pays ont déjà durci leur législation.

Cette sortie marque une nouvelle étape dans le débat sur la gestion migratoire en Europe, alors que Espagne reste l’une des principales portes d’entrée sur le continent, notamment via les Canaries, aux côtés de l’Italie et de la Grèce.