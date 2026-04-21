Le PS remet l'Etat au centre et sort un projet musclé sur salaires et impôts

Mercredi, le Parti socialiste doit présenter à la presse un nouveau projet programmatique d’environ 150 pages, travaillé depuis des mois et conçu, assure-t-on, comme une base doctrinale plus large qu’une simple plateforme électorale. Le texte arrive à un an de la prochaine présidentielle, au moment où la gauche se dispute l’angle d’attaque sur le pouvoir d’achat et la répartition des richesses. Objectif affiché, « fonder un nouveau socialisme pour le 21e siècle », avec une ligne claire: redistribution assumée et Etat plus présent dans l’économie. Le PS veut montrer qu’il a une colonne vertébrale, pas seulement des réflexes de campagne.

Une gauche qui se cherche, un PS qui se replace

Le document plante un décor sombre, celui d’un monde entré dans un « capitalisme autoritaire » marqué par la « prédation », avec comme adversaire désigné l’« oligarchie économique et financière », accusée de capter les gains de la mondialisation et d’influencer les décisions politiques des grandes puissances. Cette grille de lecture sert de rampe de lancement à une série de propositions qui entendent marquer un retour à gauche, salaires et fiscalité en première ligne. Le projet évoque aussi une intervention publique renforcée, pouvant aller jusqu’à des nationalisations, signe que le parti assume l’idée d’un Etat stratège, arbitre et parfois propriétaire.

Reste le nerf de la guerre, la place du PS dans un paysage où La France insoumise occupe déjà bruyamment le terrain de la contestation sociale. D’après les éléments connus, l’écart entre les deux formations tiendrait souvent à l’intensité plus qu’à la nature des mesures, un constat qui dit beaucoup de la compétition à gauche. La direction socialiste doit détailler mercredi le calendrier des discussions internes et la méthode de validation, tandis que les réactions des partenaires et adversaires sont attendues, sur fond de débats déjà installés sur le partage de la valeur et le rôle de l’Etat dans les secteurs jugés stratégiques. La pré-campagne s’écrit à coups de doctrines, et le PS veut, cette fois, peser avec autre chose que la nostalgie.