Détroit d’Ormuz paralysé : des centaines de navires bloqués, inquiétudes croissantes pour la sécurité maritime

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz reste largement à l’arrêt, avec seulement quelques navires ayant pu franchir cette route essentielle du commerce mondial. Cette situation exceptionnelle bloque des centaines de bâtiments et des milliers de marins dans le Golfe.

Selon les données disponibles, près de 20 000 marins se retrouvent immobilisés en mer, tandis que de nombreux navires attendent de pouvoir traverser ce passage clé reliant le Golfe persique aux marchés internationaux. Ce blocage perturbe fortement les flux énergétiques et commerciaux à l’échelle mondiale.

Le secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, Arsenio Dominguez, a exprimé de vives inquiétudes, alertant sur les risques pour la sécurité des équipages. Il a souligné que la situation actuelle pourrait mettre en danger la vie des marins, appelant à une désescalade rapide.

Ce ralentissement du trafic intervient dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran. Les perspectives d’un cessez-le-feu s’assombrissent, notamment après la saisie par Washington d’un pétrolier lié à Téhéran, alimentant les tensions dans la région.

Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante du pétrole mondial, est considéré comme un point névralgique de l’économie globale. Toute perturbation prolongée pourrait avoir des répercussions majeures sur les prix de l’énergie et les chaînes d’approvisionnement.

Face à cette crise, la communauté internationale suit de près l’évolution de la situation, redoutant une escalade qui pourrait aggraver les perturbations maritimes et économiques à l’échelle mondiale.