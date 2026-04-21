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Liban : Nabih Berri avertit Israël d’une « résistance quotidienne » en cas de maintien des troupes

21 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Service actualité internationale
Liban : Nabih Berri avertit Israël d’une « résistance quotidienne » en cas de maintien des troupes
Liban : Nabih Berri avertit Israël d’une « résistance quotidienne » en cas de maintien des troupes

Le président du Parlement libanais Nabih Berri a averti qu’Israël ferait face à une résistance accrue si ses forces restaient déployées au Liban, malgré le cessez-le-feu en vigueur. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions persistantes à la frontière entre les deux pays.

Israël maintient actuellement une zone tampon dans le sud du Liban, justifiée par des impératifs de sécurité visant à protéger son territoire, notamment face aux activités du Hezbollah. Cette présence militaire est perçue par les autorités libanaises comme une violation de leur souveraineté.

Nabih Berri a ainsi évoqué la possibilité d’une « résistance quotidienne » si les troupes israéliennes ne se retirent pas, laissant entrevoir une intensification des affrontements. Ses propos reflètent la pression politique interne au Liban face à la situation sécuritaire.

Du côté israélien, le ministre de la Défense Israel Katz a affirmé que l’armée, Tsahal, continuerait d’agir pour neutraliser le Hezbollah si les autorités libanaises ne prennent pas elles-mêmes des mesures pour désarmer le mouvement.

Cette confrontation verbale souligne les divergences profondes entre les deux camps quant à la gestion de la sécurité dans la région frontalière. Le Hezbollah, acteur central de ces tensions, reste au cœur des préoccupations israéliennes.

Alors que le cessez-le-feu demeure fragile, ces déclarations pourraient raviver les risques d’escalade militaire. La situation reste étroitement surveillée par la communauté internationale, inquiète d’un possible élargissement du conflit au Moyen-Orient.

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