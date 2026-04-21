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L’activiste Kemi Seba sollicite l’asile en Afrique du Sud après son interpellation

21 avril 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
L’activiste Kemi Seba sollicite l’asile en Afrique du Sud après son interpellation
L’activiste Kemi Seba sollicite l’asile en Afrique du Sud après son interpellation

L’influenceur panafricaniste Kemi Seba a déposé une demande d’asile en Afrique du Sud après son arrestation pour séjour irrégulier, a indiqué lundi son avocat à l’issue de sa comparution devant la justice.

Visé par un mandat d’arrêt émis par le Bénin pour son soutien présumé à une tentative de coup d’État en décembre, il a été placé en détention provisoire dans l’attente de l’examen d’une demande de libération sous caution prévu le 29 avril. Ses avocats contestent les accusations d’immigration illégale, affirmant qu’une procédure d’asile est en cours.

Une situation judiciaire complexe aux dimensions internationales

Installé en Afrique du Sud depuis plusieurs mois, Kemi Seba, de son vrai nom Stellio Gilles Robert Capo Chichi, est également au cœur d’autres investigations, notamment liées à des soupçons financiers et à des connexions internationales. Les autorités cherchent notamment à vérifier l’authenticité de ses documents et son statut sur le territoire.

Figure controversée du panafricanisme, déchu de la nationalité française en 2024, il s’est illustré par des positions virulentes contre la France et certains gouvernements africains. Son arrestation intervient dans un contexte politique tendu, alors que plusieurs enquêtes et accusations pèsent sur ses activités et ses prises de position.

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