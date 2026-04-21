Royaume-Uni : la famille royale rend hommage à Elizabeth II pour ce qui aurait été son 100e anniversaire

La famille royale britannique a entamé une série de commémorations pour marquer ce qui aurait été le 100e anniversaire de Elizabeth II, figure emblématique du pays décédée en septembre 2022 après un règne historique de 70 ans. Plusieurs événements ont été organisés à travers le Royaume-Uni pour honorer son héritage.

Le roi Charles III, accompagné de la reine Camilla, a notamment visité une exposition consacrée à la mode de l’ancienne souveraine à la King’s Gallery du palais de Buckingham. Cette exposition retrace l’évolution du style d’Elizabeth II et son influence durable.

Dans un documentaire diffusé par la BBC, la reine Camilla a salué le sens du devoir exceptionnel de sa prédécesseure. Elle a évoqué les défis auxquels Elizabeth II a été confrontée dès son accession au trône, soulignant sa détermination et son engagement sans faille.

Le gouvernement britannique a également annoncé la création d’un fonds de 40 millions de livres sterling, baptisé « Queen Elizabeth Trust », destiné à soutenir des projets communautaires à travers le pays. Cette initiative vise à prolonger l’héritage de la reine en favorisant la cohésion sociale.

Née le 21 avril 1926, Elizabeth II reste la monarque ayant régné le plus longtemps dans l’histoire britannique. Son influence demeure considérable, comme en témoigne un récent sondage indiquant qu’une large majorité de Britanniques conserve une opinion positive de son règne.

Ces commémorations illustrent l’attachement durable du public à la figure d’Elizabeth II, dont le sens du devoir et la longévité ont profondément marqué l’histoire contemporaine du Royaume-Uni.