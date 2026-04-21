Tensions ravivées entre la Hongrie et la Slovaquie autour des droits des minorités après la victoire de Magyar

Les relations entre la Hongrie et la Slovaquie connaissent un regain de tensions après la victoire électorale de Peter Magyar. Au cœur du différend : la question sensible des droits de la minorité hongroise vivant en Slovaquie.

Dès son premier échange avec le Premier ministre slovaque Robert Fico, Peter Magyar a critiqué une législation récente renforçant les dispositions liées aux « décrets Beneš », hérités de l’après-Seconde Guerre mondiale. Ces textes historiques avaient instauré une responsabilité collective visant les populations allemande et hongroise en Tchécoslovaquie.

Le nouveau dirigeant hongrois demande l’abrogation de la loi slovaque qui criminalise désormais la contestation de ces décrets. Cette mesure, adoptée l’an dernier par le gouvernement de Robert Fico, a ravivé un contentieux ancien entre les deux pays voisins, tous deux membres de l’Union européenne.

La minorité hongroise représente environ 9 % de la population slovaque, soit une part significative dans un pays de 5,5 millions d’habitants. La question de ses droits reste un sujet récurrent de tensions diplomatiques entre Budapest et Bratislava.

De son côté, Robert Fico a tenté de minimiser la portée de ce différend, mettant en avant l’importance de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine énergétique. Les deux dirigeants doivent d’ailleurs se rencontrer prochainement lors d’un sommet de l’Union européenne.

Ce nouvel épisode illustre la fragilité des relations entre les deux États, où les questions historiques continuent d’influencer les débats contemporains. L’évolution de ce dossier sera déterminante pour l’équilibre diplomatique dans la région.