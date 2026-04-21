Trump refuse de prolonger la trêve avec l’Iran, Washington saisit un pétrolier et fait monter les tensions

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne souhaitait pas prolonger le cessez-le-feu arrivant à expiration dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l’Iran. Cette position marque un durcissement de la ligne américaine, alors que des discussions diplomatiques restent incertaines.

Dans le même temps, les États-Unis ont saisi un pétrolier, une décision dénoncée par Téhéran, qui a averti que Washington serait tenu responsable de toute escalade. Cet incident alimente les tensions dans une région déjà fragilisée par plusieurs semaines de confrontation.

Malgré ce climat tendu, des sources indiquent que de nouveaux pourparlers pourraient se tenir prochainement au Pakistan. Une délégation iranienne envisagerait d’y participer, bien qu’aucune décision définitive n’ait encore été prise par les autorités de Téhéran.

Les marchés financiers ont réagi de manière contrastée à ces développements. Le prix du pétrole a reculé, tandis que les marchés boursiers ont progressé, portés par l’espoir d’un second cycle de négociations susceptible de désamorcer la crise.

Du côté américain, l’exécutif affirme que ses forces sont prêtes à agir, tout en maintenant une ouverture diplomatique. Cette double posture illustre l’équilibre délicat entre pression militaire et recherche d’un compromis politique.

À l’approche de la fin de la trêve, l’évolution de la situation dépendra largement de la capacité des deux camps à renouer le dialogue. Dans un contexte d’incertitude, les prochains jours pourraient s’avérer décisifs pour éviter une nouvelle escalade au Moyen-Orient.