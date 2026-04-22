Tensions au Sahel : le Niger et le Mali accusent leurs voisins de soutenir le terrorisme

Lors d’un forum organisé au Sénégal, les représentants du Niger et du Mali ont accusé certains pays voisins d’apporter un soutien indirect à des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel, marquant une nouvelle escalade dans les tensions régionales.

Le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakary Yaou Sangare a notamment évoqué des complicités extérieures qui, selon lui, aggravent l’instabilité sécuritaire. Ces déclarations interviennent dans un contexte de rupture diplomatique entre plusieurs États sahéliens et les organisations régionales.

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont en effet quitté l’an dernier le bloc régional ouest-africain, affirmant vouloir redéfinir leur coopération sécuritaire et politique. Cette rupture a profondément reconfiguré les équilibres dans la lutte contre les groupes djihadistes.

Du côté malien, les autorités ont réaffirmé que ce retrait était « définitif », tout en laissant la porte ouverte à des formes de coopération ponctuelles avec leurs voisins. Cette position reflète une volonté de souveraineté accrue, mais complique les efforts de coordination régionale.

Le Sahel central reste confronté à une insécurité chronique depuis plus d’une décennie, avec des attaques régulières de groupes armés affiliés à des organisations djihadistes. L’absence d’une stratégie commune entre les pays de la région pourrait affaiblir davantage la lutte contre ces menaces.

Ces accusations publiques risquent d’exacerber les divisions entre États ouest-africains, au moment où la coopération régionale apparaît plus que jamais essentielle pour contenir l’expansion des groupes terroristes dans la zone.