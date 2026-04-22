Météo : soleil au nord, orages en vue au sud ce mercredi

Le temps évolue ce mercredi avec un anticyclone qui faiblit, laissant place à une atmosphère plus instable, notamment dans le sud. Si le soleil reste largement présent sur une bonne partie du pays, des nuages se développent au fil des heures, pouvant donner des averses, voire des orages localisés en fin de journée sur les reliefs.

Les conditions les plus ensoleillées se concentrent sur la moitié nord, de la Normandie au Grand Est en passant par l’Île-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté. Le soleil s’impose également en Aquitaine et sur une large bande centrale. En revanche, le risque d’averses concerne surtout le Massif central et le sud-est, avec quelques précipitations attendues en fin d’après-midi, ainsi que de manière plus isolée en Bretagne le matin et sur les Pyrénées plus tard.

Les températures poursuivent leur hausse au nord avec 17 à 20°C dans de nombreuses villes, tandis que le sud-ouest conserve une ambiance quasi estivale. Les maximales atteignent 26°C à Toulouse et jusqu’à 28°C à Bordeaux, favorisant le développement d’orages, notamment entre les Pyrénées et le Massif central.

La tendance reste globalement printanière pour la suite de la semaine, avec un temps souvent ensoleillé et des températures en hausse, malgré un risque orageux persistant près des reliefs