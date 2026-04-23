Tesla affiche des résultats supérieurs aux attentes malgré une pression accrue sur ses coûts

Le constructeur américain de véhicules électriques Tesla a publié des performances trimestrielles légèrement au-dessus des prévisions du marché, soutenant la confiance des investisseurs. Sur les trois premiers mois de l’année, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 22,4 milliards de dollars, dépassant les anticipations, ce qui a entraîné une progression du titre en Bourse après la clôture de Wall Street.

Dans le même temps, la rentabilité du groupe a été mise sous tension par une hausse rapide des dépenses. Les coûts opérationnels ont augmenté bien plus vite que les revenus, entraînant une érosion des marges par rapport au trimestre précédent, malgré une croissance du bénéfice net qui atteint 477 millions de dollars.

Un repositionnement stratégique vers l’IA et la robotique

Tesla poursuit en parallèle une transformation de son modèle, en misant sur de nouveaux relais de croissance comme les robotaxis autonomes et les robots humanoïdes. Cette stratégie implique des investissements importants, suscitant des interrogations sur la capacité du groupe à maintenir des flux de trésorerie solides sur le long terme.

Le flux de trésorerie disponible a plus que doublé sur un an, atteignant 1,44 milliard de dollars, un signal jugé rassurant par les marchés. Le groupe table désormais sur une montée en puissance de ses nouveaux produits dès 2026, tout en affichant sa confiance dans la dynamique globale de son activité automobile.