Paris : des ménages précaires installent un campement devant l’Hôtel de Ville pour réclamer un relogement

Une centaine de familles en situation de mal-logement ou sans domicile ont installé un campement devant la mairie de Paris, dans l’espoir d’obtenir une solution durable. Soutenus par l’association Droit au logement (DAL), ces ménages se relaient depuis plusieurs jours sous des tentes dressées sur le parvis, dénonçant des conditions de vie jugées indignes et l’absence de réponses des autorités.

La plupart des participants affirment avoir engagé depuis longtemps des démarches pour accéder à un logement social, parfois sans succès malgré leur statut prioritaire au titre du droit au logement opposable (Dalo). Beaucoup disent occuper des habitations insalubres ou surpeuplées, tout en faisant face à des loyers élevés incompatibles avec leurs revenus.

Une mobilisation appelée à durer

L’action, qui se veut visible et prolongée, pourrait s’étendre dans les prochains jours avec l’installation de nouvelles tentes. Les organisateurs réclament davantage de transparence sur les critères d’attribution des logements sociaux et dénoncent un décalage entre les décisions administratives reconnaissant l’urgence de certaines situations et leur absence de concrétisation.

Parmi les manifestants, plusieurs témoignent d’années d’attente sans proposition, malgré des décisions de justice en leur faveur. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions persistantes sur le logement en Île-de-France, où la demande dépasse largement l’offre, laissant de nombreux dossiers prioritaires sans solution effective.