Violences en milieu scolaire à Montpellier : sanctions prises après une altercation entre élèves et enseignant

Une confrontation survenue début avril dans un lycée de Montpellier, largement relayée sur les réseaux sociaux, a conduit l’administration à engager des procédures disciplinaires à l’encontre d’élèves ainsi qu’à l’égard d’un enseignant impliqué.

Les images diffusées montraient une scène de tension au cours de laquelle un professeur, après avoir tenté d’identifier un élève avec son téléphone, lui assénait une gifle avant d’être violemment pris à partie et mis au sol par plusieurs lycéens. Une séquence qui avait suscité de nombreuses réactions en ligne, sans que les circonstances complètes ne soient immédiatement connues.

Une altercation plus complexe que les images ne le suggéraient

L’enquête administrative menée en urgence a révélé qu’un premier incident avait précédé la scène filmée, après un rappel au règlement adressé à des élèves ne respectant pas les consignes de l’établissement. Refusant de décliner son identité, l’un d’eux a contesté l’intervention de l’enseignant, provoquant une montée rapide des tensions ayant débouché sur une empoignade puis des violences réciproques.

À l’issue des conclusions, deux élèves seront convoqués devant un conseil de discipline, tandis que l’enseignant fera l’objet d’un rappel à ses obligations et devra suivre une formation à la gestion des conflits. L’affaire a également été transmise à la justice, une enquête étant en cours, tandis que des mesures supplémentaires sont envisagées pour apaiser le climat au sein de l’établissement.