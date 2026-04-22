En Vendée, un jeune homme soupçonné d’être «Hexdex» rattrapé par la police

Mercredi, un homme d’une vingtaine d’années a été interpellé en Vendée puis placé en garde à vue dans une enquête pilotée par le parquet de Paris sur des piratages de données. Le suspect, né en 2004, est soupçonné d’avoir agi sous le pseudonyme «Hexdex». Derrière ce nom qui sonne comme un alias de forum, les enquêteurs examinent près d’une centaine de signalements. Beaucoup, pour le grand public, ressemblent à de simples «fuites» vues de loin. Pour ceux qui en font les frais, c’est souvent une porte entrouverte dans la vie privée.

Des fédérations sportives aux détenteurs d’armes, la piste d’un même pseudo

Dans le viseur, plusieurs intrusions visant des fédérations sportives mais aussi un site répertoriant des particuliers détenteurs d’armes, un type de base qui attire forcément les convoitises. Des organisations syndicales, dont la CFDT et FO, figurent aussi dans les dossiers, tout comme des sites liés à des agents de l’Éducation nationale. Le parquet évoque également un lien présumé avec BreachForum, plateforme connue pour la revente de données volées, là où les informations changent de mains comme des objets de contrebande. À ce stade, les autorités ne détaillent ni les qualifications retenues ni l’étendue exacte des données concernées selon chaque cas, la garde à vue se poursuivant.

Reste le nerf de la guerre judiciaire, prouver qui a fait quoi. Les investigations doivent établir l’implication exacte du suspect dans chacun des faits signalés et remonter à l’origine des accès utilisés lors des attaques, ce qui, en matière de cybercriminalité, tient autant de la patience que de la technique. Aucun détail n’a filtré sur d’éventuelles saisies de matériel informatique ni sur la suite envisagée à l’issue de la garde à vue. Une chose est sûre, cette affaire rappelle que, dans la France des bases de données, la moindre faille fait vite boule de neige et la question n’est plus seulement celle de la sécurité, mais de la confiance au quotidien.