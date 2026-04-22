Livret A à 1,5%: la tirelire des Français perd encore de son éclat

À partir du 1er février, le Livret A et le LDDS repassent à 1,5%, contre 1,7% jusqu’ici. Troisième baisse d’affilée, après l’époque pas si lointaine où la rémunération avait tenu à 3% entre février 2023 et février 2025. La mécanique est connue, revue deux fois par an: inflation et taux monétaires entrent dans la formule, puis Bercy tranche au bout du compte. Cette fois, l’arbitrage a même laissé un petit coussin, le calcul pur ressortant autour de 1,4%.

Dans l’ombre, la Banque centrale européenne donne le tempo. La décrue des taux directeurs pèse directement sur la rémunération du Livret A, au point que « la rémunération du Livret A a été divisée par deux depuis début 2025 », rappelle Patrick Thiberge, président de Meilleurtaux Placement. Les taux semblent se stabiliser, mais 2026 reste une zone grise: certains analystes voient encore de la marge pour de nouvelles baisses, d’autres misent sur une pause. Pour l’épargnant, le message est limpide: la période des intérêts confortables s’éloigne, même si le produit reste simple, liquide et défiscalisé.

Un refuge garanti, un rendement qui s’effrite

Ce recul remet une vieille discussion sur la table, presque intime: à quoi sert encore le Livret A, quand son rendement réel s’amenuise. Les premiers signaux de lassitude existent déjà. « Entre septembre et novembre, près de 9 milliards d’euros ont été retirés des Livrets A et LDDS », souligne Patrick Thiberge, avec l’idée que le mouvement pourrait se poursuivre en début d’année. Or ces dépôts ne dorment pas seulement dans les banques, ils irriguent aussi le financement du logement social, ce qui rend chaque dixième de point politiquement sensible.

Face à cette rémunération rabotée, les comparaisons s’invitent à la table du salon. Le LEP revient souvent pour les ménages éligibles, certains fonds euros d’assurance-vie regagnent de l’intérêt, et les comptes à terme tentent avec des offres ponctuelles, fiscalité à la clé. Reste que le Livret A garde son rôle de matelas, avec un plafond inchangé à 22 950 euros et la garantie de l’État, une promesse qui pèse lourd quand l’horizon économique se brouille. La vraie question, désormais, c’est de savoir si 2026 consacrera ce produit comme simple épargne de précaution… ou comme un symbole auquel les Français finissent par tourner le dos.