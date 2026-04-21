Un tramway heurte la gare de Strasbourg après un incident conducteur

Un tramway a percuté mardi matin un mur situé à proximité immédiate de la gare centrale de Strasbourg, faisant deux blessés légers, selon la compagnie des transports strasbourgeois.

L’accident s’est produit vers 8h45, lorsqu’une rame de la ligne C n’a pas marqué l’arrêt à son terminus et a poursuivi sa course jusqu’à entrer en collision avec un obstacle en bout de voie. La scène s’est déroulée dans une zone habituellement très fréquentée aux heures de pointe.

Un malaise du conducteur évoqué

Selon les premiers éléments recueillis, le conducteur aurait été victime d’un malaise au moment de l’arrivée en station, ce qui expliquerait l’absence de freinage. Pris en charge rapidement par les secours, il est sorti indemne de l’accident mais en état de choc, tout comme les deux personnes légèrement blessées, qui ont également reçu des soins sur place.

Le trafic a été interrompu à la gare et sur un arrêt en amont afin de permettre l’intervention des équipes techniques et le dégagement de la rame accidentée. Les autorités ont indiqué qu’un retour progressif à la normale était prévu dans la journée, une enquête devant par ailleurs préciser les circonstances exactes de l’incident.