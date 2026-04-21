Accident mortel en Haute-Loire : le conducteur placé en détention après sa mise en examen

Le conducteur impliqué dans l’accident qui a coûté la vie à trois adolescentes en Haute-Loire a été mis en examen et incarcéré, a indiqué mardi le parquet du Puy-en-Velay. Il est poursuivi notamment pour homicide routier aggravé, avec conduite sous l’emprise de l’alcool et délit de fuite.

Les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi sur la RN88, lorsqu’un véhicule a percuté par l’arrière une voiture transportant sept jeunes. Trois adolescentes âgées de 13 à 15 ans ont perdu la vie, tandis que plusieurs autres passagers ont été blessés, dont un jeune homme toujours hospitalisé.

Une fuite après l’accident et des circonstances aggravantes

Le suspect, âgé d’une trentaine d’années, avait quitté les lieux avant d’être interpellé à son domicile quelques heures plus tard. Testé positif à l’alcool, il a été placé en garde à vue avant d’être présenté à la justice.

L’enquête se poursuit pour déterminer précisément les circonstances du drame, alors que les premières constatations évoquent un véhicule percuté circulant à faible allure. Les victimes, originaires du département, participaient à un déplacement nocturne lorsque la collision s’est produite.