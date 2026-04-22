Recul modéré des ventes horlogères suisses à l’export en mars

Les exportations de montres suisses ont enregistré un léger repli en mars, avec une baisse de 1% sur un an, atteignant 2,1 milliards de francs suisses, selon les données publiées par la fédération horlogère.

Ce fléchissement s’explique notamment par un recul du marché américain, premier débouché du secteur, où les livraisons ont diminué de 1,6%. À l’inverse, la demande a progressé en Chine (+4,2%) et, plus modestement, à Hong Kong (+0,5%).

Des disparités marquées selon les régions

Au Moyen-Orient, les résultats apparaissent contrastés : si les exportations vers les Émirats arabes unis ont légèrement augmenté (+0,7%), elles ont chuté fortement en Arabie saoudite (-16,8%) et au Qatar (-24,8%). Cette zone représente environ 10% des débouchés de l’horlogerie helvétique, ce qui en fait un facteur d’incertitude dans un contexte géopolitique tendu.

En Europe, les performances varient également, avec une hausse au Royaume-Uni (+3,2%) mais des reculs en Allemagne (-8,5%) et en Italie (-16,8%). La forte progression observée vers la France (+72,4%) est attribuée à des réexportations et non à une demande réelle. Les professionnels restent prudents face aux risques liés au conflit au Moyen-Orient et à l’évolution de la consommation mondiale.