Apple : départ surprise de Tim Cook, qui quittera la direction générale le 1er septembre prochain

Apple vient officialiser un changement historique à sa tête : Tim Cook quittera ses fonctions de directeur général le 1er septembre 2026 et deviendra président exécutif du conseil d’administration. Pour lui succéder, le groupe a choisi John Ternus, actuel responsable de l’ingénierie matérielle, qui rejoindra également le conseil d’administration. La transition est présentée comme le résultat d’un processus de succession préparé de longue date et validé par le conseil.

Même si le nom de John Ternus circulait déjà parmi les successeurs possibles de Tim Cook, le calendrier de l’annonce a surpris. Ce passage de relais arrive à un moment stratégique pour Apple, à l’approche de nouvelles échéances importantes, alors que le groupe cherche à convaincre sur sa trajectoire dans l’intelligence artificielle. Plusieurs analystes y voient moins une rupture qu’une transition ordonnée, malgré un effet de surprise sur la date choisie.

Quinze années de Tim Cook à la tête d’Apple

Arrivé chez Apple en 1998, Tim Cook avait été nommé directeur général en août 2011, après la démission de Steve Jobs. En près de 15 ans à la tête de l’entreprise, Tim Cook a profondément changé l’échelle d’Apple. La capitalisation boursière du groupe est ainsi passée d’environ 350 milliards de dollars à 4 000 milliards de dollars sous sa direction, tandis que le chiffre d’affaires annuel est passé de 108 milliards de dollars en 2011 à plus de 416 milliards de dollars en 2025.

Cette période a aussi été marquée par une transformation du modèle économique d’Apple. Sous Tim Cook, l’entreprise n’a pas seulement poursuivi son développement autour de l’iPhone, du Mac ou de l’iPad. Elle a également fortement renforcé son activité dans les services, avec l’App Store, Apple Music, iCloud, Apple TV+ et Apple Pay, au point d’en faire l’un des moteurs de croissance les plus observés par les investisseurs.

Un bilan solide, mais des critiques sur l’innovation et l’IA générative

Le mandat de Tim Cook a toutefois souvent été commenté à travers une comparaison avec Steve Jobs. Une partie des critiques récurrentes vise l’absence, depuis l’iPhone, d’un produit capable de provoquer un choc industriel comparable. Durant l’ère Tim Cook, Apple a lancé l’Apple Watch, les AirPods et plus récemment le Vision Pro, mais le casque n’a pas rencontré le niveau d’adoption qu’espéraient certains observateurs. En 2024, la production du Vision Pro a d’ailleurs été nettement réduite sur fond de demande jugée plus faible qu’attendu.

C’est surtout sur l’intelligence artificielle générative que les critiques se sont intensifiées. Depuis le lancement public de ChatGPT par OpenAI le 30 novembre 2022, l’ensemble du secteur technologique a accéléré. Apple est souvent perçu comme ayant abordé plus lentement que certains concurrents ce virage stratégique. John Ternus hérite d’une entreprise puissante mais attendue sur sa capacité à intégrer plus rapidement de nouvelles fonctions d’intelligence artificielle à l’iPhone, à Siri et à l’ensemble de son écosystème logiciel.

John Ternus prend les commandes à un moment clé pour Apple

Âgé de 50 ans, John Ternus travaille chez Apple depuis 2001. Son parcours est étroitement lié aux grands produits matériels du groupe. Il a occupé un rôle central dans le développement du Mac, de l’iPad, des AirPods et d’autres appareils majeurs de la marque. Apple le place désormais au centre du prochain chapitre de son histoire, tandis qu’une réorganisation plus large de l’encadrement a été engagée dans le même temps.

Cette nomination arrive alors qu’Apple doit répondre à une double exigence. D’un côté, le groupe doit préserver son immense base installée et son image de marque. De l’autre, il doit rassurer sur sa capacité à reprendre l’initiative dans l’intelligence artificielle, sans perdre son ADN centré sur l’intégration entre matériel, logiciel et services. John Ternus devra avancer sur ces dossiers tout en maintenant la dynamique des produits physiques qui a longtemps fait la différence d’Apple.

Tim Cook, une fortune personnelle de 2,9 milliards de dollars

La fortune personnelle de Tim Cook a, elle aussi, progressé avec la valorisation d’Apple. Au 20 avril 2026, son patrimoine était estimé à 2,9 milliards de dollars. Ce montant reste bien inférieur à celui de plusieurs fondateurs de la tech, mais il illustre l’ampleur de la création de valeur intervenue pendant l’ère Tim Cook.

Le passage de témoin entre Tim Cook et John Ternus constitue ainsi l’un des événements les plus importants de l’histoire récente d’Apple. Il ouvre une nouvelle phase pour le groupe californien, à quelques semaines de la WWDC 2026, rendez-vous où Apple est particulièrement attendu sur ses annonces liées à l’intelligence artificielle. Le marché observera désormais si John Ternus parvient à prolonger l’héritage de Tim Cook tout en imprimant une dynamique plus visible sur l’innovation produit et logicielle.