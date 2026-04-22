Mexique : les disparitions explosent, les défenseurs des droits humains toujours ciblés

Au Mexique, le nombre de disparitions continue d’augmenter, atteignant plus de 133 500 cas, tandis que les attaques contre les défenseurs des droits humains, les journalistes et les militants se poursuivent, selon un rapport d’Amnesty International.

L’organisation souligne une hausse de 10,5 % des disparitions en décembre 2025, dans un contexte où les violences restent endémiques malgré une baisse globale des homicides. Les défenseurs engagés dans la recherche de personnes disparues sont particulièrement exposés à des menaces, des agressions et parfois des assassinats.

Selon Amnesty International, cette situation est aggravée par l’affaiblissement des mécanismes de protection mis en place par l’État. L’ONG dénonce également un recours persistant à la torture et des violations systématiques des droits humains impliquant des agents publics.

Les migrants traversant le pays sont eux aussi vulnérables, confrontés à des risques d’extorsion, d’enlèvement et à un accès limité aux services essentiels comme la santé ou l’éducation.

Face à cette situation, un comité de l’Organisation des Nations unies a récemment demandé que les disparitions forcées au Mexique soient examinées comme de possibles crimes contre l’humanité. Une proposition rejetée par la présidente Claudia Sheinbaum, qui la juge politiquement motivée.

En visite dans le pays, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme Volker Türk a salué le courage des familles de disparus, appelant à ce que leur quête de vérité et de justice soit entendue.

Ce rapport met en lumière l’ampleur d’une crise humanitaire persistante au Mexique, où les disparitions et les violences continuent de poser un défi majeur aux autorités.