Pacifique : la crise énergétique liée à la guerre avec l’Iran frappe durement les îles isolées

Les petits États du Pacifique font face à une crise aiguë de l’énergie et de l’alimentation, conséquence directe des perturbations liées à la guerre impliquant l’Iran. La situation met sous pression des économies déjà fragiles et fortement dépendantes des importations.

Au cœur du problème, le blocage partiel du détroit d’Ormuz, par lequel transite habituellement environ 20 % du pétrole et du gaz naturel liquéfié mondial. Cette perturbation a provoqué une chute des approvisionnements et une flambée des prix du carburant à l’échelle internationale.

Dans des pays comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les prix du diesel, de l’essence et du kérosène ont bondi jusqu’à 70 %. Cette hausse affecte directement le coût de la vie, notamment dans les zones isolées où les populations dépendent du transport maritime pour se nourrir et accéder aux services essentiels.

Face à cette situation, plusieurs gouvernements de la région ont mis en place des mesures d’urgence, comme des subventions ou des plafonnements des prix. Malgré cela, les populations les plus pauvres restent durement touchées, avec des difficultés croissantes pour se procurer nourriture, carburant ou soins de santé.

Des organisations humanitaires alertent sur les conséquences sociales de cette crise, soulignant que les chaînes d’approvisionnement sont fortement perturbées. L’acheminement des denrées vers les communautés reculées devient de plus en plus difficile.

La Banque asiatique de développement met également en garde contre un ralentissement économique accru dans la région, déjà vulnérable aux chocs extérieurs.

Cette crise illustre la dépendance critique des îles du Pacifique aux marchés énergétiques mondiaux et leur exposition directe aux tensions géopolitiques, même à des milliers de kilomètres des zones de conflit.