Météo : grand soleil ce jeudi mais des gelées au nord et des orages au sud

La journée de jeudi s’annonce largement ensoleillée sur l’ensemble du pays, avec un ciel souvent dégagé du matin au soir. Seules quelques zones du sud connaissent un ciel plus nuageux, notamment près des Pyrénées où un risque d’orages localisés persiste en fin de journée.

Le contraste thermique est particulièrement marqué. Au lever du jour, des gelées sont observées sur la moitié nord, notamment en Champagne, en Lorraine ou encore en Picardie, avec des températures pouvant descendre jusqu’à -2°C dans les zones les plus exposées. Mais sous l’effet du soleil et d’un vent plus calme, les températures remontent rapidement au fil des heures.

L’après-midi, la douceur s’impose avec 22°C à Paris, 23°C à Limoges et jusqu’à 26°C en Nouvelle-Aquitaine. Dans certaines régions, l’écart entre le matin et l’après-midi dépasse les 20°C, offrant une ambiance presque estivale après un réveil hivernal. Seuls les reliefs pyrénéens restent sous surveillance avec quelques orages isolés.