— FOOT – Manchester City fait plier Arsenal et relance la course au titre

À l’Etihad, Manchester City a frappé fort. En dominant Arsenal 2-1 ce dimanche, l’équipe de Pep Guardiola a mis une pression énorme sur le leader londonien, en revenant à seulement 3 points, avec un match en moins.

Le choc que tout le monde attendait

Ce duel entre le premier et le deuxième de Premier League avait tout d’une finale avant l’heure. Guardiola lui-même l’avait présenté comme un match à quitte ou double, allant jusqu’à dire qu’une défaite mettrait fin aux espoirs de titre de City. Son équipe a répondu présente au moment exact où il le fallait.

Sur la pelouse de l’Etihad, City a ouvert le score grâce à Rayan Cherki, avant qu’Arsenal ne réplique presque aussitôt par Kai Havertz, opportuniste après une erreur de Gianluigi Donnarumma. Mais dans ce bras de fer tendu, c’est Erling Haaland qui a porté le coup décisif en seconde période, en mettant fin à sa disette en championnat avec un but à la 65e minute.

Arsenal reste devant, mais la peur a changé de camp

Arsenal conserve la tête. Après cette rencontre, les Gunners comptent 70 points en 33 matches, contre 67 points pour City en 32 rencontres.

Manchester City se déplace à Burnley mercredi, avec la possibilité de prendre la tête du championnat en cas de victoire. Cela devient une terrible habitude pour les Gunners, mais Arsenal pourrait de nouveau encore tout perdre…