— Décès de l’ancien gardien d’Arsenal Alex Manninger à 48 ans. Le footballeur s’est fait percuter par un train

Le monde du football a appris avec émotion la mort d’Alex Manninger, décédé ce jeudi à l’âge de 48 ans. L’ancien gardien autrichien a perdu la vie dans un accident survenu près de Salzbourg, lorsque sa voiture a été percutée par un train à un passage à niveau. Le drame s’est produit vers 8h20, heure locale, plongeant ses proches, ses anciens clubs et de nombreux supporters dans la stupeur.

Arsenal perd un homme du doublé

En Angleterre, Alex Manninger reste associé à son passage à Arsenal, où il a évolué entre 1997 et 2001 avant de rester lié à l’effectif jusqu’en 2002. Il a disputé 64 matches sous le maillot des Gunners et fait partie du groupe qui a remporté la Premier League et la FA Cup. Gardien fiable, appliqué et discret, il avait su saisir sa chance dans une période importante de la saison, gagnant le respect de ses coéquipiers et des supporters.

Une carrière bâtie sur la constance

Au-delà d’Arsenal, Manninger a mené une carrière riche et solide à travers l’Europe. Il a porté les couleurs de plusieurs clubs renommés, notamment en Italie, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. Son parcours l’a conduit dans des vestiaires prestigieux, où il s’est forgé une réputation de professionnel irréprochable, toujours prêt à répondre présent, même dans l’ombre. Cette constance a fait de lui un joueur respecté bien au-delà de ses statistiques.

Un visage fort du football autrichien

Avec la sélection autrichienne, Alex Manninger a également laissé son empreinte. International à 33 reprises, il a incarné pendant plusieurs années la fiabilité et le sérieux. Dans son pays, il était perçu comme un représentant exemplaire du football autrichien, admiré pour son calme, son professionnalisme et sa longévité au plus haut niveau.