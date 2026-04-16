Samsung saisit la justice pour contrer une grève explosive qui menace sa production mondiale

Samsung Electronics a annoncé avoir saisi la justice sud-coréenne afin d’empêcher ce qu’elle qualifie d’« activités illégales » de la part de ses syndicats, alors qu’un conflit salarial majeur fait planer le risque d’une grève d’ampleur au sein du premier fabricant mondial de puces mémoire.

Selon un porte-parole de l’entreprise, cette démarche vise à prévenir des actions susceptibles de perturber les opérations, notamment l’occupation des chaînes de production. Le groupe insiste toutefois sur le fait qu’il ne cherche pas à entraver le droit de grève des salariés, mais à éviter tout débordement en dehors du cadre légal.

Le mois dernier, les employés syndiqués de Samsung ont voté en faveur d’un mouvement social, menaçant de cesser le travail pendant 18 jours à partir du 21 mai en l’absence d’accord avec la direction sur les salaires. Cette mobilisation pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie mondiale des semi-conducteurs, déjà sous tension.

Les syndicats ont également prévu un rassemblement de grande ampleur le 23 avril, intensifiant la pression sur la direction dans le cadre des négociations en cours. En réponse à l’action en justice engagée par Samsung, ils ont dénoncé une « déclaration de guerre », accusant l’entreprise de porter atteinte à leur droit fondamental à la grève.

Ce bras de fer intervient dans un contexte où Samsung bénéficie pourtant d’une forte demande, notamment liée aux puces destinées à l’intelligence artificielle, qui ont contribué à une nette amélioration de ses résultats financiers. Une perturbation prolongée de la production pourrait ainsi avoir des conséquences bien au-delà des frontières sud-coréennes.

Alors que les discussions se poursuivent, l’issue de ce conflit social sera scrutée de près par les marchés et l’ensemble du secteur technologique, tant les enjeux économiques et industriels sont élevés.