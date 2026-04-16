Trump en campagne économique sous pression alors que la flambée des prix inquiète son propre camp

Le président américain Donald Trump entame une tournée à tonalité électorale dans des États clés, cherchant à rassurer sur la solidité de l’économie, alors même que la hausse des prix, notamment de l’essence, alimente les inquiétudes au sein du Parti républicain à l’approche des élections de mi-mandat.

Lors d’une étape à Las Vegas, Trump doit mettre en avant ses réformes fiscales et migratoires, en insistant sur leurs bénéfices pour les travailleurs, en particulier dans les secteurs de l’hôtellerie et des emplois horaires. La Maison Blanche souligne également des remboursements d’impôts record, avec une moyenne dépassant 3 400 dollars cette année, pour illustrer les retombées positives de sa politique économique.

Mais cette stratégie se heurte à une réalité économique plus difficile pour les ménages américains. La hausse généralisée des prix — de l’énergie aux produits alimentaires, en passant par le logement et les assurances — pèse sur le pouvoir d’achat et fragilise le discours optimiste de l’exécutif.

Selon plusieurs stratèges républicains interrogés par Reuters, le parti craint d’avoir perdu la main sur le débat autour du coût de la vie, un enjeu devenu central pour les électeurs. Cette situation pourrait neutraliser les gains politiques attendus des réformes économiques mises en avant par Trump.

Par ailleurs, le contexte géopolitique, marqué par la guerre avec l’Iran, contribue à faire grimper les prix de l’essence, aggravant les tensions inflationnistes. Cette conjoncture complique la tâche du président, qui tente de mobiliser ses soutiens dans des États décisifs comme le Nevada et l’Arizona.

Sur le plan politique, certains analystes estiment que les démocrates sont en position favorable pour reprendre la majorité à la Chambre des représentants, tandis que plusieurs scrutins clés au Sénat pourraient également basculer en leur faveur. Dans ce contexte incertain, la capacité de Trump à convaincre sur le terrain économique pourrait s’avérer déterminante pour l’avenir de son camp.