Nelson Chaudon (RN) prend la tête de l’agglomération Beaucaire Terre d’Argence après un vote serré

Jeudi 16 avril au soir, l’élection du président de la Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA) a tenu la salle en haleine, tant la majorité semblait jouer à un fil. Face au sortant Juan Martinez, maire de gauche de Bellegarde, le maire RN de Beaucaire Nelson Chaudon a finalement emporté la mise avec 18 voix contre 16, sur 34 votants (avec procuration pour un élu absent). Un score net, sans être écrasant, qui confirme que les équilibres locaux ont bougé, et pas qu’un peu, depuis la précédente bataille intercommunale où la présidence s’était déjà jouée à deux voix près.

Une présidence qui pèse lourd sur le territoire

Derrière ce scrutin, il y a plus qu’un fauteuil: la présidence d’une intercommunalité, c’est la main sur les arbitrages du quotidien, les investissements et une forme de boussole politique à l’échelle du bassin de vie. Dans sa première prise de parole, Nelson Chaudon a promis « de veiller à ce que chaque commune soit traitée de la même manière », et a dit vouloir offrir une vice-présidence à chaque maire, « comme il est de tradition ». Dans la foulée, l’élection des vice-présidents a donné un signal sur les nouveaux rapports de force: le maire de Fourques, Alain Fouque, candidat au poste de premier vice-président, a été élu avec 20 voix, 11 bulletins blancs et 3 nuls.