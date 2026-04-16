Emmanuel Macron convie 500 maires à l’Élysée, un mois après les municipales

Jeudi soir, les dorures de l’Élysée vont sentir la pluie de province et le bitume des grandes villes. Emmanuel Macron reçoit environ 500 maires, élus tout juste sortis des urnes ou déjà installés, venus de communes rurales comme de métropoles, et de sensibilités politiques variées. Timing serré, symbole assumé: un mois après les municipales de 2026, l’exécutif veut remettre le contact direct avec ceux qui tiennent la barre au quotidien.

À l’Élysée, on parle d’une séquence pour « mobiliser » les édiles et retisser un lien que beaucoup disent abîmé. Le chef de l’État doit prononcer un discours, selon son entourage. Le message annoncé est simple, presque brut: « saluer leur travail » et leur dire qu’il « compte sur eux ». Autrement dit, rappeler que la République ne se gouverne pas seulement depuis Paris, elle se vit d’abord dans les mairies.

Dans les couloirs, la présidence insiste aussi sur la dimension de protection. Les maires seraient « souvent pris pour cible », et l’Élysée les décrit comme « la trame vivante de la République ». La formule est belle, et elle sonne comme un avertissement: l’exécutif veut se poser en défenseur des élus de proximité, ceux qui encaissent les colères, les menaces, les tensions, parfois bien seuls face à une société à fleur de peau.

Un casting large, une absence qui fait jaser

La liste des invités, révélée par des informations obtenues par l’AFP, mélange nouveaux visages et figures déjà connues. On y voit notamment les nouveaux maires LFI de Roubaix et de Saint-Denis, David Guiraud et Bally Bagayoko, ainsi que le socialiste Emmanuel Grégoire, annoncé à la tête de Paris. L’Élysée veut montrer du pluralisme, quitte à inviter des opposants frontaux, ceux dont les mairies servent souvent de caisse de résonance nationale.

Reste un trou dans l’image. Aucun maire du Rassemblement national n’apparaît sur cette liste datée du 14 avril, présentée comme non exhaustive, tandis que la présidence assure que plusieurs édiles RN ont été invités. Les préfets ont été chargés d’identifier les participants dans chaque département, et aucune liste officielle n’a été publiée à ce stade, ce qui laisse la place aux soupçons et aux procès d’intention, même quand l’Élysée répète que la porte n’est pas fermée.

Dernier détail, et il n’est pas anodin: ce rendez-vous tranche avec l’habitude, la grand-messe des maires se tenant plutôt à l’automne lors du Congrès des maires à Paris. En recevant si tôt, Macron accélère le calendrier et cherche un effet politique immédiat, celui d’un président au-dessus des partis qui s’adresse aux élus du terrain. Reste à voir si ce geste pèsera dans la durée, ou s’il ne sera qu’une photo de plus dans un album déjà bien rempli.