Au Sénat, la flambée des prix des concerts de Céline Dion fait débat

La polémique autour des billets de Céline Dion ne se limite plus aux fans frustrés. Elle s’est invitée jusque dans l’hémicycle du Sénat, où une élue a interpellé le gouvernement sur les dérives tarifaires et leurs conséquences pour l’ensemble du secteur musical.

Des prix qui s’envolent et interrogent

À l’origine de la controverse : la mise en vente des places pour les concerts parisiens de la chanteuse, très attendus. Alors que les tarifs initiaux étaient annoncés à moins de 300 euros, certains billets ont rapidement atteint plusieurs milliers d’euros, en raison d’un système de tarification dynamique qui ajuste les prix selon la demande.

Face à cette situation, la sénatrice Karine Daniel a dénoncé un mécanisme opaque et difficilement compréhensible pour le public. « Beaucoup ont payé des billets trois fois le prix affiché », a-t-elle alerté au Sénat, évoquant même des montants pouvant grimper jusqu’à 12 000 euros. Une enquête a d’ailleurs été ouverte pour déterminer si ces pratiques respectent bien le cadre légal.

Un modèle économique remis en question

Au-delà du prix des places, le débat a mis en lumière un problème plus large : le financement de la filière musicale. Les seize concerts parisiens devraient générer environ 130 millions d’euros de recettes et près de 4,5 millions d’euros de taxes. En théorie, ces revenus alimentent le Centre national de la musique (CNM), chargé de soutenir la création.

Mais ce système est plafonné. Une partie des recettes supplémentaires pourrait ainsi ne pas être reversée au secteur, mais directement à l’État. Pour Karine Daniel, cela crée un effet paradoxal : des concerts très rentables sans bénéfice proportionnel pour la création. Elle parle même d’un mécanisme « absurde » et appelle à une réforme.

De son côté, la ministre de la Culture a défendu un modèle globalement solide, rappelant que le CNM disposera de plus de 100 millions d’euros en 2026. Elle reconnaît toutefois que le succès de grands événements pose des questions d’ajustement, laissant entrevoir de possibles évolutions à l’avenir.