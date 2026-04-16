Après l’Assemblée, le Sénat vote la fin des ZFE : la fin d’un dispositif injuste, punitif et inefficace

Le texte supprimant les zones à faibles émissions a été adopté par l’Assemblée nationale le 14 avril puis par le Sénat le 15 avril. Ce vote acte, au moins sur le plan parlementaire, la fin d’un mécanisme présenté pendant des années comme une réponse sanitaire à la pollution de l’air, mais devenu sur le terrain le symbole d’une écologie vécue comme punitive, confuse et profondément inégalitaire. Créées dans le sillage des lois de 2019 et de 2021, les ZFE avaient pour objectif officiel de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines agglomérations. Mais entre l’intention affichée et la réalité vécue, le fossé n’a cessé de se creuser.

Une mesure pensée d’en haut, subie d’en bas

Sur le papier, le principe semblait simple : améliorer la qualité de l’air en limitant l’accès des centres urbains aux véhicules les plus anciens. Dans la réalité, les ZFE ont surtout frappé celles et ceux qui n’avaient ni les moyens de changer de voiture, ni la possibilité de se passer de leur véhicule. Là où les défenseurs du dispositif parlaient de transition, beaucoup d’usagers ont surtout vu une ségrégation supplémentaire : celle des salariés modestes, des habitants du périurbain, des indépendants, des familles contraintes de rouler pour aller travailler, se soigner ou accompagner leurs proches.

C’est d’ailleurs ce que reconnaissent noir sur blanc plusieurs travaux officiels. Un rapport sur l’acceptabilité des ZFE souligne qu’une attention particulière doit être portée aux personnes qui ne résident pas dans ces zones mais doivent y entrer régulièrement pour travailler, pour des raisons de santé ou pour des motifs familiaux. Un autre document remis au gouvernement en 2023 constatait que les habitants et usagers des territoires voisins, pourtant directement touchés par les restrictions, étaient alors exclus ou privés des aides publiques censées accompagner la mise en œuvre du dispositif. Autrement dit, ceux qui supportaient la contrainte n’étaient même pas toujours ceux qui pouvaient bénéficier des compensations.

Une injustice sociale devenue impossible à nier

Le rejet des ZFE a été massif. Dans la consultation menée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, 86% des particuliers et 79% des professionnels ayant répondu se déclaraient opposés à leur déploiement. Le Sénat lui-même évoquait des « vives inquiétudes et incompréhensions » partout où ces zones étaient mises en œuvre. Les ZFE ont cristallisé un profond sentiment d’injustice, bien au-delà du seul débat technique sur la qualité de l’air.

C’est là que le dispositif s’est politiquement effondré. Car une politique publique qui prétend protéger les plus fragiles tout en pénalisant d’abord ceux qui ont les véhicules les plus anciens, donc souvent les revenus les plus modestes, porte en elle une contradiction presque impossible à surmonter. Les ZFE ont été défendues comme un progrès, mais vécues comme une assignation sociale : aux plus aisés les véhicules récents, aux autres les dérogations, la paperasse, les délais, ou l’exclusion pure et simple de certains déplacements.

Une efficacité souvent invoquée, mais jamais clairement démontrée à l’échelle nationale

Les partisans des ZFE ont constamment rappelé leur objectif sanitaire, et l’État a lui-même justifié leur mise en place en invoquant le poids de la pollution atmosphérique et la contribution du trafic routier dans les grandes agglomérations. Mais cet objectif, aussi légitime soit-il, ne suffit pas à démontrer l’efficacité concrète du dispositif tel qu’il a été déployé en France. Or c’est précisément sur ce point que le dossier se fragilise. La Cour des comptes a relevé que, peu de temps après la promulgation de la loi Climat et résilience, une évaluation annuelle de la contribution effective des mesures à l’atteinte des objectifs climatiques apparaissait inadaptée, faute notamment de données exploitables, d’indicateurs pilotés et d’un déploiement territorial suffisamment avancé.

Autrement dit, on a imposé une contrainte lourde à des millions d’automobilistes avant même de disposer, à l’échelle nationale, d’une démonstration claire, homogène et stabilisée de ses effets réels. Les documents méthodologiques publiés par l’administration montrent eux-mêmes qu’une évaluation sérieuse des ZFE suppose du temps long, des comparaisons avec des territoires de référence, des mises à jour sur plusieurs années et des données souvent collectées à intervalles espacés.

Un maquis de règles locales qui a achevé de discréditer le système

À cette faiblesse de fond s’est ajoutée une faiblesse pratique : l’illisibilité. En France, les ZFE relevaient d’arrêtés locaux fixant le périmètre, les restrictions, les catégories de véhicules concernées et les dérogations. Résultat : d’une métropole à l’autre, les règles n’étaient ni les mêmes, ni au même rythme, ni appliquées selon les mêmes horaires. À Lille, la restriction portait depuis le 1er janvier 2025 sur les seuls véhicules non classés ; dans la métropole du Grand Paris, les véhicules Crit’Air 3 étaient visés selon des plages horaires précises ; à Strasbourg, l’application était continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un calendrier de durcissement progressif. Pour les usagers, cette mosaïque a rendu le dispositif presque impossible à lire sans y consacrer un temps considérable.

Le vote du Parlement acte l’échec d’une écologie punitive

Les votes des 14 et 15 avril 2026 ne signifient pas que la question de la pollution de l’air disparaît. Il signifie en revanche qu’une méthode a échoué. Les ZFE voulaient incarner une transition écologique concrète ; elles auront surtout incarné, pour une large partie du pays, une politique décidée sans prise suffisante avec les contraintes sociales, territoriales et économiques réelles.

La suppression parlementaire des ZFE apparaît donc moins comme un renoncement que comme un désaveu. Désaveu d’une écologie normative qui a trop souvent demandé des sacrifices aux mêmes sans leur offrir d’alternative crédible. Désaveu d’un dispositif qui a confondu urgence sanitaire et précipitation politique. Désaveu, enfin, d’une logique technocratique qui a voulu faire de la voiture modeste le cœur du problème, alors même que la transition ne peut réussir qu’à une condition : ne pas commencer par punir ceux qui n’ont déjà plus beaucoup de marge.