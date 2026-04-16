Gabriel Attal accélère sa stratégie présidentielle avec la sortie d’un livre

Gabriel Attal franchit une nouvelle étape dans sa trajectoire vers 2027 avec la publication prochaine de En homme libre, un ouvrage à la fois politique et personnel qui s’inscrit clairement dans une logique de pré-campagne. L’ancien Premier ministre entend y exposer sa vision pour la France tout en multipliant les déplacements et les rencontres, dans un calendrier déjà structuré autour de meetings et d’un grand rassemblement prévu fin mai.

Dans ce livre, le secrétaire général de Renaissance revient notamment sur son passage à Matignon et sur la dissolution de l’Assemblée en 2024, qu’il qualifie de décision lourde de conséquences. Il y développe aussi une analyse critique du fonctionnement des institutions, évoquant une démocratie devenue « vétocratie », où les blocages se multiplient et entravent l’action publique.

Un positionnement politique en construction

Gabriel Attal cherche à se démarquer dans un espace politique encore dominé par Édouard Philippe au sein du bloc central. Il défend un projet fondé sur l’« espoir » et la mobilité sociale, tout en rejetant les logiques d’affrontement qu’il attribue à la fois à Jean-Luc Mélenchon et au Rassemblement national.

L’ancien chef du gouvernement esquisse également des pistes programmatiques, notamment sur les retraites, en plaidant pour un modèle intégrant une part de capitalisation. Mais son ambition présidentielle reste conditionnée à sa capacité à rassembler au sein même du camp macroniste, où plusieurs figures pourraient aussi nourrir leurs propres ambitions en vue de 2027.