Chine : une croissance solide en début d’année, mais déjà fragilisée par le choc énergétique mondial

L’économie chinoise a affiché une croissance robuste au premier trimestre 2026, mais les perspectives s’assombrissent sous l’effet de la guerre en Iran, qui menace de perturber durablement les équilibres économiques mondiaux. Pékin doit désormais composer avec un environnement extérieur de plus en plus incertain.

Selon les données publiées, le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a progressé de 5,0 % sur un an entre janvier et mars, contre 4,5 % au trimestre précédent. Ce niveau se situe dans la fourchette haute de l’objectif annuel fixé par les autorités, compris entre 4,5 % et 5,0 %, et témoigne d’une certaine résilience de la deuxième économie mondiale.

Cette performance a été largement soutenue par une forte dynamique des exportations en début d’année. Toutefois, les indicateurs de mars montrent déjà un ralentissement, avec une progression plus modérée des ventes au détail et de la production industrielle, signe que la reprise reste fragile.

Le conflit au Moyen-Orient représente désormais une menace majeure pour le modèle économique chinois, fortement dépendant du commerce international. En tant que premier importateur mondial d’énergie, la Chine est particulièrement exposée à la flambée des prix du pétrole, qui renchérit les coûts de production et pèse sur la rentabilité des entreprises industrielles.

Au-delà de l’énergie, la dépendance aux routes maritimes pour les exportations et les importations constitue une vulnérabilité structurelle. Toute perturbation durable des échanges internationaux pourrait affecter la demande mondiale et, par ricochet, les performances économiques de la Chine, dont les excédents commerciaux atteignent des niveaux comparables à la taille de certaines économies développées.

Face à ces incertitudes, les autorités pourraient être contraintes de déployer de nouvelles mesures de relance budgétaire, notamment si le ralentissement des exportations se confirme. Plus le conflit se prolonge, plus les risques pour la croissance s’accentuent, plaçant Pékin devant des choix économiques délicats dans les mois à venir.