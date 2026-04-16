Un constructeur chinois imagine des voitures équipées… de toilettes intégrées

Le constructeur automobile chinois Seres a déposé un brevet pour un système de toilettes dissimulées sous le siège d’un véhicule, activables notamment par commande vocale. Pensé pour les longs trajets ou les situations de camping, ce dispositif pourrait répondre aux besoins des utilisateurs sans nécessiter d’arrêt.

Le système repose sur un siège coulissant qui révèle les sanitaires, utilisables manuellement ou via une commande vocale dédiée. Il comprend également un mécanisme de ventilation pour évacuer les odeurs, ainsi qu’un réservoir destiné à collecter les déchets, qui devront être vidés régulièrement.

Une innovation encore au stade du concept

Les toilettes embarquées ne sont pas une nouveauté dans certains véhicules comme les camping-cars, mais leur intégration discrète dans une voiture classique constitue une innovation notable. Le dispositif prévoit aussi un système chauffant permettant de traiter les déchets en les déshydratant.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large des constructeurs chinois à multiplier les fonctionnalités inédites pour séduire les consommateurs, notamment dans le secteur des véhicules électriques. Toutefois, aucun modèle équipé de ce système n’a encore été annoncé, et son déploiement commercial reste incertain.