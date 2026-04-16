EasyJet plombée par les tensions au Moyen-Orient, pertes en forte hausse

La compagnie aérienne britannique EasyJet anticipe un net creusement de ses pertes au premier semestre, pénalisée notamment par les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Sur cette période traditionnellement déficitaire, le groupe prévoit une perte avant impôts comprise entre 540 et 560 millions de livres, contre 394 millions un an plus tôt.

Malgré une demande jugée solide, la situation financière s’est détériorée sous l’effet de la hausse des coûts, en particulier ceux du carburant. L’escalade des tensions géopolitiques a entraîné une augmentation des prix du pétrole, générant à elle seule environ 25 millions de livres de dépenses supplémentaires pour la compagnie au mois de mars.

Une visibilité fragilisée

EasyJet souligne également un impact indirect du conflit sur le comportement des clients, qui réservent désormais plus tardivement leurs vols. Cette évolution réduit la visibilité commerciale du groupe, déjà confronté à une concurrence accrue sur plusieurs marchés.

Malgré ce contexte difficile, la compagnie met en avant de bonnes performances opérationnelles, notamment sur la période de Pâques, et se veut confiante pour la saison estivale. Elle estime être en mesure de faire face aux incertitudes actuelles, tout en préparant la publication de ses résultats complets prévue le 21 mai.