ASML engrange avec l’IA, l’Europe tient un atout rare dans les semi-conducteurs

À Veldhoven, on ne fabrique pas des puces, on fabrique les machines qui rendent les puces possibles. ASML, géant néerlandais de la lithographie, affiche des bénéfices dopés par la vague IA, cette ruée vers la puissance de calcul qui pousse TSMC, Samsung, Intel et les spécialistes de la mémoire à investir, encore et toujours, dans les usines les plus avancées. Le marché a ses humeurs, les smartphones et les PC l’ont rappelé récemment, mais les data centers, eux, tournent à plein régime. Et quand les fondeurs ouvrent le carnet de chèques, ASML est souvent en première ligne, avec ses systèmes EUV, ces mastodontes technologiques qui peuvent dépasser 150 millions d’euros l’unité et dont les livraisons se lisent directement dans les marges.

Un quasi-monopole qui vaut de l’or… et qui attire les regards

Reste que ce succès a un revers très politique. ASML est devenu un actif stratégique pour l’Europe, ce qui signifie aussi contraintes, pressions et arbitrages sous haute surveillance, notamment sur les exportations vers la Chine, sujet devenu explosif à mesure que Washington durcit le ton et que les Européens s’alignent par touches successives. Dans ce contexte, le carnet de commandes et le rythme d’installation des machines prennent une saveur particulière, car la chaîne d’approvisionnement, la complexité industrielle et les autorisations d’exportation peuvent freiner la mécanique. L’entreprise prépare déjà la suite avec la génération High-NA EUV, encore plus précise, encore plus chère, et potentiellement le carburant d’un nouveau cycle d’investissements si l’IA continue d’imposer sa loi, celle de la miniaturisation et de la puissance.