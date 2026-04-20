Devant les patrons, Bardella assume une ligne pro-entreprise contraire à la ligne économique socialiste de Marine le Pen

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a donné le ton dès son arrivée au siège du Medef ce lundi. « Je ne suis pas en audition à l’école », a-t-il lancé, affirmant ne pas venir se justifier mais dialoguer d’égal à égal avec les représentants du monde économique.

Ce déjeuner, très observé, s’inscrit dans une série de rencontres organisées par le Medef avec les principaux responsables politiques à l’approche de l’élection présidentielle de 2027. Quelques jours après un dîner entre Marine Le Pen et des dirigeants du CAC 40, cette nouvelle séquence confirme la volonté du RN de renforcer ses liens avec les milieux économiques.

Le chef du RN a insisté sur son attachement à la « liberté d’entreprendre » et a rejeté toute hostilité à l’égard des entreprises. « Je ne suis pas de gauche, je n’ai pas l’entreprise honteuse », a-t-il martelé, affirmant vouloir placer le travail, la production et le pouvoir d’achat au cœur de son projet présidentiel.

Un virage assumé vers le monde économique

Au-delà des déclarations, Jordan Bardella a également présenté les grandes lignes de la stratégie économique du RN. Dans une lettre adressée aux chefs d’entreprise, il annonce avec Marine Le Pen la préparation d’un vaste projet de simplification administrative, destiné à lever les freins réglementaires pesant sur l’économie française, notamment ceux issus du cadre européen.

Le président du RN affirme vouloir associer davantage les acteurs économiques à l’élaboration de son programme. Il attend d’ailleurs du Medef « des propositions concrètes » pour soutenir la réindustrialisation, améliorer la compétitivité et renforcer le patriotisme économique dans les marchés publics.

Cette séquence politique marque une étape supplémentaire dans la stratégie de crédibilisation économique du Rassemblement national. Reste à savoir si ce rapprochement avec le patronat convaincra au-delà de son électorat traditionnel, alors que d’autres forces politiques cherchent elles aussi à séduire le monde de l’entreprise à l’approche de 2027.